ما وراء الخبر "ما وراء الخبر" تناقش تصريحات ترامب عن تراجع مكانة إسرائيل

ناقشت حلقة 2025/9/2 من برنامج ما وراء الخبر، تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي قال فيها إن مكانة إسرائيل تراجعت داخل الولايات المتحدة، وإن نفوذها تراجع في الكونغرس بسبب حربها على قطاع غزة.

اقرأ المزيد

وشارك في الحلقة أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت الدكتور عبد الله الشايجي، وكبير الباحثين في المجلس الأميركي للسياسة الخارجية جيمس روبنز، ومراسلة الجزيرة في واشنطن وجْد وقفي. تقديم: عثمان آي فرح

المصدر: الجزيرة