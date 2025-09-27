"ما وراء الخبر" يناقش أسباب فشل التوصل إلى تفاهمات بشأن الملف النووي الإيراني"

ناقشت حلقة (27/9/2025) من برنامج “ما وراء الخبر” تطورات الملف النووي الإيراني على ضوء رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار لتمديد رفع العقوبات عن إيران.

وتساءلت الحلقة مع ضيوفها عن دلالة فشل مساعي اللحظات الأخيرة للوصول إلى تفاهمات تنقذ مسار المفوضات بشأن ملف إيران النووي، والخيارات التي قد تلجأ إليها واشنطن وحليفاتها الأوروبيات للتعامل مع برنامج إيران النووي، في ظل استخفاف طهران بالعقوبات وتعهدها بمواصلة التخصيب.

تقديم: جلال شهدا