"ما وراء الخبر" يناقش ملامح المرحلة القادمة من مسار ملف إيران النووي

ناقشت حلقة “ما وراء الخبر” (2025/9/26) دلالات تصريح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن استبعاد الترويكا الأوروبية من المسارات الدبلوماسية المتعلقة بملف إيران النووي إذا أصرت على تطبيق آلية الزناد.

وتناولت الحلقة آخر المواقف الصادرة من الأطراف المعنية مباشرة بجدل الملف النووي الايراني، والتي استبقت جلسة لمجلس الأمن تبحث العقوبات على طهران، والاعتبارات والتوازنات التي تحكم مجلس الأمن في هذه الجلسة المرتقبة، والملامح المحتملة للمرحلة القادمة من مسار الملف النووي الإيراني في ظل الهوة التي تفصل بين مواقف الأطراف المعنية به.

وشارك في الحلقة كل من الدبلوماسي الإيراني السابق الدكتور عباس خامة يار، وأستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية في باريس الدكتور زياد ماج، والمحلل الإستراتيجي في الحزب الجمهوري أدولفو فرانكو.

تقديم: فدا باسيل