إلى أين وصلت المباحثات الأمنية بين سوريا وإسرائيل؟

ناقشت حلقة ما وراء الخبر (2025/9/25) دلالات تصريح رئيس وزراء إسرائيلي بنيامين نتنياهو عن إحراز تقدم بمباحثات لاتفاق أمني مع سوريا، وتشديد رئيس سوريا أحمد الشرع على أن تقود المباحثات لحفظ سيادة سوريا.

وتساءلت الحلقة عما إذا كانت تل أبيب ودمشق على أبواب التوصل لاتفاق أمني في ضوء آخر التصريحات الصادرة عن صناع القرار في البلدين ومدى قدرة كل طرف على تلبية مطالب الآخر وطمأنة مخاوفه، وإمكانية أن ترعى ضمانات إقليمية ودولية هذا الاتفاق.

وشارك في الحلقة كل من مدير المركز السوري للعدالة والمساءلة في واشنطن محمد العبد الله، والأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى، وعميد كلية العلوم السياسية بجامعة الشمال الدكتور كمال عبدو.

تقديم: عبد القادر عياض