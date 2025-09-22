أوروبا وإسرائيل.. تصعيد متزايد من القارة العجوز

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة (2025/9/22) دلالات التوتر في العلاقات الأوروبية الإسرائيلية بسبب حرب غزة، مما دفع دولا أوروبية إلى اتخاذ خطوات للتصعيد، من ضمنها قيادة حملة الاعتراف بدولة فلسطين.

وتساءلت الحلقة عن الخيارات المتاحة أمام إسرائيل للرد على هذه الخطوة في ظل عدم رغبتها في إحداث مزيد من التأزم في علاقاتها مع عواصم أوروبية، إضافة إلى مستقبل العلاقات الأوروبية الإسرائيلية.

وشارك في الحلقة كل من أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية في باريس زياد ماجد، والأمين العام للمبادرة العربية الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، والكاتب المختص بالشؤون الإسرائيلية إيهاب جبارين.

تقديم: زين العابدين توفيق