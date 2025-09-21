قاعدة باغرام تشعل التوتر: تهديدات أميركية ورفض أفغاني قاطع

تسببت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأفغانستان بشأن قاعدة باغرام الجوية في أزمة دبلوماسية جديدة بين واشنطن وكابل.

وهدد ترامب بحدوث "أمور سيئة" إذا لم تعد أفغانستان القاعدة الإستراتيجية إلى السيطرة الأميركية، مبررا ذلك بموقعها القريب من الصين ومواقع تصنيع الأسلحة النووية الصينية.

ورفضت أفغانستان هذه التهديدات رفضا قاطعا، مطالبة بالالتزام باتفاق الدوحة واحترام السيادة الأفغانية.

وتناول خبراء في الشؤون الدولية تصريحات ترامب خلال حلقة (2025/9/21) من برنامج "ما وراء الخبر" من عدة زوايا.

إذ أشار الباحث الأميركي كينيث كاتزمان إلى غموض الدوافع وصعوبة فهم الأوراق التي يملكها ترامب، مؤكدا أن الولايات المتحدة تركت أفغانستان بعد 20 عاما في ظروف صعبة.

بينما ربط الخبير في العلاقات الدولية الدكتور محجوب الزويري التصريحات بفشل السياسات الأميركية مع الصين وروسيا والعزلة المتزايدة التي تواجهها.

ومن جهته، أكد الباحث في الشؤون الأفغانية عبد الجبار بهير أن تصريحات ترامب تتعارض مع اتفاق الدوحة، مشيرا إلى التقدم في العلاقات الثنائية قبل هذه التهديدات.

وأوضح أن التصريحات جاءت في وقت استطاعت فيه الحكومة الأفغانية خلال 4 سنوات إقناع دول المنطقة أن أفغانستان لن تشكل خطرا عليها.

تقديم: عثمان آي فرح