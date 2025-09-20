ما وراء الخبر "ما وراء الخبر" يناقش رسائل التصعيد الإسرائيلية بالضفة الغربية

سلطت حلقة (2025/9/20) من برنامج “ما وراء الخبر” الضوء على تصاعد الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية بمناطق الضفة، خاصة قضم مساحات واسعة من الأراضي وفرض تصاريح دخول وخروج على أهالي بلدات قرب القدس.

اقرأ المزيد

وتساءلت الحلقة مع ضيوفها عن العلاقة بين تصاعد الممارسات الإسرائيلية في الضفة وإعلان عدد من الدول خاصة الغربية منها نيتها الاعتراف قريبا بالدولة الفلسطينية. تقديم: سلمى الجمل

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share2 شارِكْ

المصدر: الجزيرة