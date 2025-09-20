"ما وراء الخبر" يناقش رسائل التصعيد الإسرائيلية بالضفة الغربية
سلطت حلقة (2025/9/20) من برنامج “ما وراء الخبر” الضوء على تصاعد الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية بمناطق الضفة، خاصة قضم مساحات واسعة من الأراضي وفرض تصاريح دخول وخروج على أهالي بلدات قرب القدس.
وتساءلت الحلقة مع ضيوفها عن العلاقة بين تصاعد الممارسات الإسرائيلية في الضفة وإعلان عدد من الدول خاصة الغربية منها نيتها الاعتراف قريبا بالدولة الفلسطينية.
تقديم: سلمى الجمل
Published On 20/9/2025|
آخر تحديث: 22:37 (توقيت مكة)
المصدر: الجزيرة