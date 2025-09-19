ما وراء الخبر "ما وراء الخبر" يتناول رفض مجلس الأمن تمديد رفع العقوبات عن إيران

ناقشت حلقة (2025/9/19) من برنامج “ما وراء الخبر” رفض مجلس الأمن الدولي بأغلبية تبني مشروع قرار بتمديد رفع العقوبات الأممية عن إيران والرسائل التي يبعثها هذا الرفض ووجاهة انتقادات طهران لقرار المجلس.

اقرأ المزيد

كما تناولت فرص التوصل إلى اتفاق بين إيران ودول الترويكا الأوروبية قبل انتهاء مهلة الثلاثين يوما، والذي من شأنه أن يمنع إعادة تفعيل تلك العقوبات بصورة تلقائية على طهران. تقديم: خديجة بن قنة

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share2 شارِكْ

المصدر: الجزيرة