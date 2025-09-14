هل تدفع زيارة روبيو لإسرائيل جهود إنهاء الحرب على غزة؟

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة (2025/9/14) دلالات زيارة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لإسرائيل، بعد أيام من الهجوم الإسرائيلي الفاشل على قيادات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الدوحة.

وتساءلت الحلقة إن كانت ستسهم زيارة روبيو في الحد من معاناة المدنيين وإيصال المساعدات، فضلا عن فرص إحياء صفقة تبادل الأسرى وإنهاء حرب غزة.

وشارك في الحلقة الخبير بالشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى، والباحث والمحلل السياسي ساري عرابي، والمحلل الإستراتيجي في الحزب الجمهوري الأميركي أدولفو فرانكو.

تقديم: زين العابدين توفيق