ما وراء الخبر "ما وراء الخبر" يناقش التوتر بين روسيا والناتو

تناولت حلقة (2025/9/13) من برنامج “ما وراء الخبر” الرسائل التي يبعثها إعلان حلف شمال الأطلسي (الناتو) إطلاق ما سماها عملية “حارس الشرق” في هذا التوقيت، وحجم التوافق الذي تحظى به العملية بين الأعضاء.

ويأتي ذلك في ضوء تشكيك الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضمني في جدية شركائه بالحلف في مواجهة روسيا. كما ناقشت الحلقة المسار الذي يمكن أن يأخذه التوتر الراهن بين روسيا ودول الحلف على خلفية الأزمة مع بولندا. تقديم: حسن جمّول

المصدر: الجزيرة