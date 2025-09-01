كيف يؤثر تهديد ترامب بالانسحاب على مفاوضات الأزمة الأوكرانية؟

تناولت حلقة (2025/8/31) من برنامج “ما وراء الخبر” التهديدات الأميركية بالانسحاب من الوساطة في الأزمة الأوكرانية الروسية.

وانقسم ضيوف الحلقة بين من يرى التهديد الأميركي مجرد تكتيك للضغط على الطرفين ومن يحذر من عواقب كارثية في حال تنفيذه.

وأكد الخبير في الشؤون الدولية الدكتور بول ديفيس أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يستخدم أساليبه التجارية في الضغط ولن ينسحب فعليا، في حين حذر الخبير الأوروبي من صعوبة توفير أوروبا الضمانات الأمنية بدون الدعم الأميركي.

من ناحيته، رأى الباحث السياسي والإستراتيجي رولاند بيجاموف أن هذا السيناريو يخدم المصالح الروسية، لكنه اعتبره غير محتمل نظرا لرغبة أميركا في الحفاظ على هيمنتها.

وناقشت الحلقة أيضا مسألة المتعاقدين الأميركيين والتصعيد العسكري وحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة شنغهاي، خاتمة بتحليل الخيارات المحدودة أمام جميع الأطراف.

تقديم: عبد القادر عياض