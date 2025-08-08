ما وراء الخبر ما دلالات تلويح تركيا بالتحرك في المشهد السوري؟

تناولت حلقة (2025/8/8) من برنامج “ما وراء الخبر” تصريحات وزير خارجية تركيا هاكان فيدان خلال زيارته دمشق، وتحذيره من سياسات إسرائيل المهددة لسوريا، مؤكدا أن بلاده لن تقف مكتوفة اليد تجاه أطراف انفصالية

وتساءلت الحلقة عن الخطوات العملية التي قد تذهب إليها الرؤية التركية والتنسيق بين دمشق وأنقرة وأي تأثير للاحتمالات التي قد تتجه نحوها مواقف المجتمع الدولي في المستقبل على تحديد وتسريع تحرك عملي أوسع من قبل تركيا في الداخل السوري. تقديم: جلال شهدا

المصدر: الجزيرة