أي أثر لزيارة ويتكوف إلى روسيا؟

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” -في حلقته بتاريخ (2025/8/6)- أبرز الرسائل التي حرصت موسكو وواشنطن على إيصالها خلال زيارة المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف إلى روسيا.

وبحثت الحلقة في تزامن زيارة ويتكوف إلى موسكو مع إعلان كييف شراء أسلحة أميركية جديدة، وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية عقابية على الهند بسبب استيرادها النفط الروسي.

وتساءلت أيضا بشأن إمكانية نجاح الزيارة على ضوء ما صاحبها من تطورات، في تهدئة التوتر بين موسكو وواشنطن، ودفع الجهود الأميركية لوقف الحرب الروسية على أوكرانيا.

تقديم: جلال شهدا