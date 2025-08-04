ما دلالات زيارة ويتكوف إلى روسيا وأثرها المحتمل على حرب أوكرانيا؟

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” -في حلقته بتاريخ (2025/8/4)- دلالات الزيارة المحتملة للمبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف إلى روسيا في هذا التوقيت، والترحيب الروسي بها.

وبحثت الحلقة في الأجندة التي يمكن أن يتطرق إليها ويتكوف في زيارته المرتقبة إلى موسكو، في ضوء إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تجديد تهديده بفرض عقوبات على روسيا وشركائها التجاريين.

وتساءلت أيضا عن كيفية انعكاس هذه التفاعلات على جهود إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا، في ظل التصعيد الميداني بين طرفي الحرب، مع استمرار الحديث عن خطط غربية لتسليح كييف بأسلحة أميركية.

تقديم: جلال شهدا