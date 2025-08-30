لماذا منعت واشنطن تأشيرات مسؤولين فلسطينيين في هذا التوقيت؟

تصاعدت الاحتجاجات الفلسطينية والعربية على خلفية قرار وزارة الخارجية الأميركية بمنع منح التأشيرات للرئيس محمود عباس و80 مسؤولا فلسطينيا رفيعا.

ويأتي هذا القرار الاستثنائي بالتزامن مع تهديدات إسرائيلية معلنة بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية تشمل مصادرة الأموال وضم أجزاء من الضفة الغربية.

وتناولت حلقة (2025/8/30) من برنامج "ما وراء الخبر" هذه التطورات بالتحليل، حيث كشف خبراء سياسيون عن دوافع القرار الأميركي وتوقيته، مؤكدين أنه جزء من أجندة تهدف إلى إفشال أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية.

وناقش الضيوف السبل الكفيلة بمواجهة هذه الضغوط المتصاعدة، والخيارات الإستراتيجية المتاحة للقيادة الفلسطينية في مواجهة المحاولات الأميركية والإسرائيلية الرامية إلى تقليص الدور الفلسطيني دوليا وإجهاض أي مساع دبلوماسية للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

تقديم: حسن جمول