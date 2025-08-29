هل تنسحب إيران من "الانتشار النووي" رداً على تحرك الترويكا الأوروبية؟

ناقشت حلقة (2025/8/29) من برنامج “ما وراء الخبر” تداعيات إخطار الترويكا الأوروبية مجلس الأمن بتفعيل آلية 30 يوماً لإعادة فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي.

ومن جانبه كشف أستاذ العلاقات الدولية الدكتور حسني عبيدي أن هذه الخطوة تأتي لكونها الورقة الوحيدة المتبقية بيد الأوروبيين، ولعدم مغفرتهم تحالف إيران مع روسيا في (الحرب على) أوكرانيا.

ومن جانبها، حذرت الباحثة بمركز الجزيرة للدراسات الدكتورة فاطمة الصمادي من أن الرد الإيراني سيشمل قوانين برلمانية للانسحاب من اتفاقية حظر الانتشار النووي، وقطع التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشارت الدكتورة فاطمة إلى تغيرات جذرية في الإستراتيجية النووية الإيرانية تشمل صناعة رأي عام داعم لامتلاك السلاح النووي، محذرة من أن هذه التطورات قد تدفع طهران نحو قرارات كانت تتجنبها سابقاً في ظل التهديدات الإسرائيلية الأميركية المستمرة.

تقديم: جلال شهدا