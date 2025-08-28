مشروع إسرائيل لضم الضفة.. هل اقتربت ساعة الصفر؟

ناقش برنامج ما وراء الخبر في حلقة (2025/8/28) أحدث التحركات الإسرائيلية الساعية لفرض السيادة على الضفة الغربية، وأسباب تمسكها بالإبقاء على شيء من الغموض حيالها.

وبحثت الحلقة في كيفية تفاعل الأطراف التي تعلن دعمها لحل الدولتين مع هذه الخطوة التي سوّقت لها قيادات إسرائيلية باعتبارها ردا أحاديا على أي خطوة ضد تل أبيب.

وتساءلت عن الخيارات المطروحة على الفلسطينيين في مواجهة هذا التوجه الإسرائيلي، وإلى أي مدى يمكن التعويل على الضغوط الدولية لصد تل أبيب عما تسعى لفرضه على أرض الواقع؟

تقديم: جلال شهدا