لبنان وإسرائيل.. بماذا عاد توم براك إلى بيروت؟

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” -في حلقته بتاريخ (2025/8/25)- طبيعة الرد الإسرائيلي الذي يحمله المبعوث الأميركي توم براك إلى بيروت، وكيف ينعكس على الجدل المتصاعد في لبنان بشأن الموقف من سلاح حزب الله.

وبحثت الحلقة تصريحات الرئيس اللبناني جوزيف عون والأمين العام لحزب الله نعيم قاسم بشأن مصير سلاح الحزب في هذا التوقيت، ومدى إمكانية تفهم براك لحساسية موقف بيروت بخصوص هذه المسألة.

وتساءلت أيضا عن المسارات التي يمكن أن يأخذها الجدل بشأن مصير سلاح حزب الله والتدخلات الإسرائيلية في لبنان، في ضوء المواقف الداخلية والإقليمية والدولية.

تقديم: حسن جمول