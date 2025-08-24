خامنئي والمؤامرة الغربية.. رسائل داخلية أم إستراتيجية تفاوضية؟

ناقشت حلقة (2025/8/24) من برنامج “ما وراء الخبر” تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي التي اتهم فيها دولاً غربية بالتآمر لإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية.

وجاءت هذه الاتهامات قبل انطلاق محادثات إيرانية أوروبية حول البرنامج النووي الإيراني.

وأوضحت الباحثة الأولى بمركز الجزيرة للدراسات الدكتورة فاطمة الصمادي أن التصريحات تهدف لضبط النقاش الداخلي الإيراني، ووضع قيود على المفاوض الإيراني.

في حين يرى أستاذ العلاقات الدولية الدكتور حسني عبيدي أن الأوروبيين يدركون طبيعة الموقف التفاوضي الإيراني.

ومن جانبه، أكد الخبير بالشأن الإسرائيلي ساري عرابي أن النقاش الإسرائيلي يتركز حول آليات إسقاط النظام الإيراني وليس مبدأ الإسقاط ذاته، وتشير هذه التطورات إلى تعقيد المشهد الإقليمي وتأثيره على مستقبل المفاوضات النووية.

تقديم حسن جمول