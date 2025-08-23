لماذا تعاني الفاشر وسط صمت دولي مطبق؟

ناقشت حلقة (2025/8/23) من برنامج “ما وراء الخبر” الكارثة الإنسانية في مدينة الفاشر بدارفور، حيث أكدت الأمم المتحدة مقتل 89 شخصا خلال 10 أيام من الاشتباكات الدامية بين الجيش السوداني والدعم السريع.

وأوضح الكاتب والمحلل السياسي ضياء الدين بلال تعرض المدينة لـ243 هجوما مدمرا وممارسة الدعم السريع سياسة التجويع المنهجي ضد المدنيين العزل.

وأوضح الباحث محمد تورشين الأهمية الإستراتيجية الحاسمة للفاشر باعتبارها المفتاح للسيطرة على دارفور وممرات الإمداد الحيوية.

وأكد مسؤول شؤون أفريقيا السابق في مجلس الأمن القومي الأميركي، كاميرون هدسون، أن هذه المأساة لا تلقى الاهتمام الدولي اللائق مقارنة بأزمات عالمية أخرى.

ودعا للتحرك العاجل لإيصال المساعدات الإنسانية ووقف استهداف المدنيين، مؤكدا استعداد إدارة ترامب للتدخل الدبلوماسي الفعال لحل هذه الأزمة الإنسانية المعقدة.

تقديم عثمان آي فرح