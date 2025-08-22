Protesters hold cutout pictures of hostages and a banner that reads, "Don't blow up the deal. Get them out of hell. End the war.", during a demonstration demanding the immediate return of hostages who were kidnapped during the deadly October 7, 2023 attack on Israel by Hamas, in Tel Aviv, Israel March 6, 2025. REUTERS/Shir Torem TPX IMAGES OF THE DAY
مدة الفيديو 26 دقيقة 53 ثانية 26:53
ما وراء الخبر

ما دلالات الصمت الأميركي على عرقلة نتنياهو 5 فرص للسلام؟

استعرضت حلقة (2025/8/22) من برنامج “ما وراء الخبر” تحقيقا مدويا أجرته قناة إسرائيلية كشف عرقلة الحكومة الإسرائيلية ووزراء من اليمين المتطرف لـ5 فرص على الأقل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأكد الباحث في الشؤون الدولية حسام شاكر أن التحقيق يكشف منظومة تضليل ممنهجة بين الحكومة الإسرائيلية والإدارات الأميركية لتحميل الجانب الفلسطيني مسؤولية فشل المفاوضات.

بينما أشار المتخصص في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين إلى أن بنيامين نتنياهو -المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية– يوظف الدعم الأميركي لتمكين مشروعه الاستيطاني.

ومن جهته، حاول المسؤول السابق في الخارجية الأميركية توماس ووريك تبرير الموقف الأميركي بالتركيز على ما وصفه بـ"التكتيكات" القصيرة المدى، رغم اعتراف مسؤولين أميركيين بالتستر على العرقلة الإسرائيلية.

تقديم: عثمان آي فرح

22/8/2025-|آخر تحديث: 22:48 (توقيت مكة)
المصدر: الجزيرة