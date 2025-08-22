ما دلالات الصمت الأميركي على عرقلة نتنياهو 5 فرص للسلام؟

استعرضت حلقة (2025/8/22) من برنامج “ما وراء الخبر” تحقيقا مدويا أجرته قناة إسرائيلية كشف عرقلة الحكومة الإسرائيلية ووزراء من اليمين المتطرف لـ5 فرص على الأقل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأكد الباحث في الشؤون الدولية حسام شاكر أن التحقيق يكشف منظومة تضليل ممنهجة بين الحكومة الإسرائيلية والإدارات الأميركية لتحميل الجانب الفلسطيني مسؤولية فشل المفاوضات.

بينما أشار المتخصص في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين إلى أن بنيامين نتنياهو -المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية– يوظف الدعم الأميركي لتمكين مشروعه الاستيطاني.

ومن جهته، حاول المسؤول السابق في الخارجية الأميركية توماس ووريك تبرير الموقف الأميركي بالتركيز على ما وصفه بـ"التكتيكات" القصيرة المدى، رغم اعتراف مسؤولين أميركيين بالتستر على العرقلة الإسرائيلية.

تقديم: عثمان آي فرح