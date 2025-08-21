لماذا تصمت واشنطن على المخططات الإسرائيلية لتقطيع أوصال الضفة الغربية؟

تناولت حلقة (2025/8/21) من برنامج “ما وراء الخبر” تداعيات المشروع الاستيطاني الإسرائيلي الجديد في منطقة “إي1” شرقي القدس، والذي يهدف إلى قطع أوصال الضفة الغربية وتصفية إمكانية قيام دولة فلسطينية.

وناقش البرنامج الموقف الأميركي المتواطئ مع المخططات الإسرائيلية في ظل إدارة دونالد ترامب التي تعتبر التوسع الاستيطاني شأنا إسرائيليا داخليا.

وأجمع الخبراء على أن المشروع يهدف لتحويل الضفة الغربية إلى كانتونات معزولة وتهجير الفلسطينيين ضمن مخطط أوسع للتطهير العرقي.

كما ربط المحللون بين المشروع والاقتحامات المتزايدة للمسجد الأقصى في إطار عقيدة توراتية تهدف لبناء الهيكل المزعوم.

وحذرت الحلقة من أن مشروع "إسرائيل الكبرى" يستهدف دولا عربية متعددة، مؤكدة أن التطبيع العربي مع إسرائيل عزز من وحشية السلوك الإسرائيلي بدلا من تحقيق السلام.

ودعا الخبراء لفرض عقوبات حقيقية على إسرائيل وتشكيل قيادة فلسطينية موحدة لمواجهة هذه المخططات الوجودية.