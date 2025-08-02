ما وراء الخبر "ما وراء الخبر" يناقش أهداف زيارة الرئيس الإيراني لباكستان

ناقشت حلقة 2025/8/2 من برنامج “ما وراء الخبر” الرسائل التي تنطوي عليها زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى باكستان، تجاه المحيط الإقليمي لإيران، في مرحلة ما بعد حرب الـ12 يوما.

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شارك في الحلقة مدير مكتب الجزيرة في إسلام آباد عبد الرحمن مطر، والباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات الدكتور لقاء مكي، والباحثة الأولى بمركز الجزيرة للدراسات والخبيرة في الشأن الإيراني الدكتورة فاطمة الصمادي. تقديم: جلال شهدا

المصدر: الجزيرة