علم إسرائيل في السويداء.. كيف يمكن الاحتواء؟

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” -في حلقته بتاريخ (2025/8/17)- دلالات تكرار المظاهرات التي يرفع فيها العلم الإسرائيلي في محافظة السويداء (جنوبا)، والشعارات التي تحملها، ومدى تأثيرها على وحدة التراب السوري.

وبحثت الحلقة في كيفية احتواء الدولة السورية مثل هذه الدعوات مع الحفاظ في نفس الوقت على حقوق الأقليات، وعدم تصعيد المواجهة مع الأطراف الخارجية، فضلا عن السيناريوهات المتوقعة لحل أزمة السويداء.

وشارك في الحلقة الباحث أول بمركز الجزيرة للدراسات لقاء مكي، ومدير المركز السوري للعدالة والمساءلة في واشنطن محمد العبد الله، والكاتب والباحث السياسي أحمد قاسم.

تقديم: حسن جمول