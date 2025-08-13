ما وراء الخبر ما مستقبل العلاقات الإيرانية اللبنانية بعد زيارة لاريجاني لبيروت؟

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” -في حلقته بتاريخ (2025/8/13)- الرسائل الخارجية والداخلية التي تحاول إيران توجيهها من خلال زيارة أمين مجلس أمنها القومي علي لاريجاني إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

وتساءلت الحلقة عن مدى نجاح زيارة لاريجاني في خفض التوتر بين الأطراف المختلفة في لبنان، وبحثت السيناريوهات المتوقعة في ظل استمرار الضغط الأميركي والتهديدات الإسرائيلية والأوضاع الاقتصادية الهشة في لبنان. وشارك في الحلقة الكاتب والمحلل السياسي علي الأمين، وأستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران حسن أحمديان. تقديم: عثمان آي فرح

المصدر: الجزيرة