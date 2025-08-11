ما وراء الخبر سياسات إيران الإقليمية.. ماذا في رسائل طهران لبغداد وبيروت؟

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” -في حلقته بتاريخ (2025/8/11)- المبادرات التي يحملها المسؤول الإيراني البارز علي لاريجاني في زيارته لبغداد وبيروت، بالتزامن مع جدل حصر السلاح والتدخلات الخارجية فيهما.

اقرأ المزيد

وبحثت الحلقة في كيفية تفاعل أطراف الأزمة في البلدين مع أجندة هذه الجولة، وتساءلت عن العوامل الإقليمية والدولية التي قد تدفع طهران لتعزيز أو مراجعة دورها الإقليمي في ظل الحديث عن شرق أوسط جديد بموازين قوى مختلفة. تقديم: عبد القادر عياض.

المصدر: الجزيرة