هل ينجح السوداني في حصر السلاح بيد الدولة العراقية؟

ناقشت حلقة (2025/8/10) من برنامج ما وراء الخبر جدل حصر السلاح بيد الدولة العراقية على خلفية تصريح رئيس الوزراء محمد السوداني بأنه لم يعد ما يبرر لأي سلاح خارج مؤسسات الدولة لما تعيشه البلاد من استقرار

وتناولت الحلقة خارطة المواقف والرهانات التي تثار ضمن هذا الجدل، والأطر وموازين القوى السياسية والميدانية التي يجري ضمنها هذا الجدل، وإلى أين قد يتجه هذا الجدل في المستقبل المنظور؟

تقديم: جلال شهدا