أوروبا تعاقب إسرائيل.. إجماع بشأن الضفة وتباين بخصوص غزة

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” -في حلقته بتاريخ (2025/7/30)- دلالات الخطوات والمبادرات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي بشأن الممارسات والمواقف الإسرائيلية المتعلقة بالضفة الغربية.

وبحثت الحلقة في خيارات حكومة بنيامين نتنياهو للتعامل مع هذه الضغوط والتحركات الأوروبية، في وقت تتعالى فيه الأصوات داخلها وحولها لضم الضفة لإسرائيل.

كما تساءلت: إلى ماذا قد تقود التراكمات في هذه المواقف والمبادرات الأوروبية مستقبلا، خاصة مع اتساع رقعة الدول التي تعترف وتعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مسعى لتعزيز حل الدولتين؟

تقديم: عثمان آي فرح