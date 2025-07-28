دعوات لتوسيع الاعتراف بدولة فلسطين مع انطلاق مؤتمر حل الدولتين

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” -في حلقته بتاريخ (2025/7/28)- مدى أهمية المؤتمر الأممي لتسوية القضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين برئاسة فرنسا والسعودية.

وبحثت الحلقة التأثير المتبادل بين المؤتمر وما تشهده دول عدة من مبادرات وجدل يتعلق بحل الدولتين والدفع به قدما.

وتساءلت: كيف يمكن للمؤتمر أن يقود إلى نتائج عملية فعالة في ظل مواقف وممارسات الحكومة الإسرائيلية الرافضة قطعيا لحل الدولتين والمنهمكة في الحرب على غزة وجبهات عدة مرتبطة بها؟

تقديم: محمود مراد