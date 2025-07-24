هواجس عسكرية وأخرى سورية بين تركيا وإسرائيل

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” -في حلقته بتاريخ (2025/7/24)- كيف تتابع إسرائيل مساعي أنقرة لتعزيز قدراتها العسكرية كما حدث في صفقة مقاتلات “تايفون”.

وناقشت الحلقة رؤية تل أبيب للطلب الذي تقدمت به وزارة الدفاع السورية إلى تركيا لمساعدتها في تعزيز قدراتها.

وكذلك، تناولت الإستراتيجية التي تعتمدها تركيا في التعامل مع الهواجس والممارسات الإسرائيلية، وتساءلت إلى ماذا قد تتطور محاور الاحتكاك بين أنقرة وتل أبيب.

تقديم: فدى باسيل