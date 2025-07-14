ما وراء الخبر ما وراء الخبر.. دعوات للحوار وفرض الأمن في السويداء السورية

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” -في حلقته بتاريخ (14 يوليو/تموز 2025)- دعوات الحكومة السورية إلى فرض الأمن والبدء في حوار شامل على خلفية اشتباكات نشبت بين مجموعات مسلحة وعشائر بالسويداء.

وتناولت الحلقة أبعاد التطورات الأمنية التي شهدتها السويداء وما خلفته من عشرات الضحايا وخطة الحكومة السورية في مواجهة هذه التحديات ومدى قدرتها على احتواء التوتر وكذلك العوامل والاعتبارات الداخلية والخارجية التي قد تقود المشهد الأمني في البلاد. تقديم: محمود مراد

المصدر: الجزيرة