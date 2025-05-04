ما وراء الخبر إسرائيل إلى أين بعد استهداف مطار بن غوريون؟

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” -في حلقته بتاريخ (4 مايو/أيار 2025)- تداعيات استهداف الحوثيين مطار بن غوريون بتل أبيب، وتساءل عن مدى إحساس الإسرائيليين بفداحة الثمن الذي يدفعونه بسبب مواصلة الحرب على غزة.

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وكذلك، تساءل البرنامج عن النقطة التي يمكن أن تدرك إسرائيل عندها عدم جدوى الاستمرار في اعتماد الحلول الأمنية والعسكرية وسيلة لحل القضية الفلسطينية وفرض نفسها في الإقليم. تقديم: عبد القادر عياض

المصدر : الجزيرة