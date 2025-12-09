ما وراء الخبر "ما وراء الخبر" يبحث الضغوط الأميركية المتوقعة على نتنياهو بشأن الضفة الغربية

ناقشت حلقة (2025/12/09) من برنامج “ما وراء الخبر” الضغوط التي قد يتعرض لها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته المرتقبة لواشنطن، ومدى رغبة واشنطن في منعه من ضم الضفة الغربية.

اقرأ المزيد

وشارك في الحلقة المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عادل شديد، والأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي، والخبير في الشؤون الدولية بول ديفيز. تقديم: إلسي أبي عاصي

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share2 شارِكْ

المصدر: الجزيرة