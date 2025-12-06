ما وراء الخبر هل تنجح واشنطن في إنهاء حرب أوكرانيا؟

ناقشت حلقة (2025/12/6) من برنامج “ما راء الخبر” موضوع المباحثات التي تجريها الإدارة الأميركية مع طرفي الحرب في أوكرانيا بحثا عن حل سلمي ينهي النزاع بين موسكو وكييف.

وتساءلت الحلقة مع ضيوفها عن مدى واقعية التفاؤل الذي تبديه الإدارة الأميركية بشأن المباحثات، وموقف روسيا من المباحثات الأميركية الأوكرانية، إضافة إلى علاقة المسار التفاوضي مع التطورات الميدانية التي تشهد تصعيدا متبادلا. تقديم: عبد القادر عياض

المصدر: الجزيرة