ما وراء الخبر "ما وراء الخبر" يتناول تحديات دخول المرحلة الثانية من اتفاق غزة

تناولت حلقة (2025/12/5) من برنامج “ما وراء الخبر” دلالة عزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إعلان الانتقال للمرحلة الثانية من عملية السلام في قطاع غزة قبل نهاية العام، وفق مسؤولين أميركيين.

وناقشت الحلقة أهمية ما كشفه المسؤولون الأميركيون وتأثير الإعلان عن هذه الخطوة على محاولات إسرائيل المتكررة عرقلة تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، والتصورات التي يمكن أن يقدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن المرحلة الثانية، وأبرز التحديات التي تواجهها خطة ترامب للانتقال لمرحلتها الثانية. تقديم: فدى باسيل

المصدر: الجزيرة