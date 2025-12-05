U.S. President Donald Trump gives a thumbs up as he welcomes Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at the White House in Washington, D.C., U.S., September 29, 2025. REUTERS/Kevin Lamarque
مدة الفيديو 25 دقيقة 05 ثانية 25:05
ما وراء الخبر

"ما وراء الخبر" يتناول تحديات دخول المرحلة الثانية من اتفاق غزة

تناولت حلقة (2025/12/5) من برنامج “ما وراء الخبر” دلالة عزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إعلان الانتقال للمرحلة الثانية من عملية السلام في قطاع غزة قبل نهاية العام، وفق مسؤولين أميركيين.

وناقشت الحلقة أهمية ما كشفه المسؤولون الأميركيون وتأثير الإعلان عن هذه الخطوة على محاولات إسرائيل المتكررة عرقلة تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، والتصورات التي يمكن أن يقدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن المرحلة الثانية، وأبرز التحديات التي تواجهها خطة ترامب للانتقال لمرحلتها الثانية.

تقديم: فدى باسيل

Published On 5/12/2025
|
آخر تحديث: 22:46 (توقيت مكة)

حفظ

المصدر: الجزيرة