التطورات في السودان.. قتال مستمر وتحذير من ثمن مدني أفدح

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة (2025/12/4) ما الذي انتهى إليه المشهد الميداني في المواجهات المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في جبهات الاشتباك خصوصا في كردفان.

وبحثت الحلقة في مجريات القتال وقدرة أو اقتراب أي طرف من أطراف الحرب من حسم الموقف لصالحه، وتساءلت: هل هناك فرصة أمام الجهود السلمية الرامية إلى فرض وقف للقتال بين الجيش وقوات الدعم السريع؟

وبحثت أيضا في كيف يتابع المجتمع الدولي استمرار القتال في السودان وتعامل طرفيه مع الدعوات لهدنة إنسانية تمهد لوقف إطلاق النار.

وشارك في الحلقة كل من الكاتب والمحلل السياسي عبد الماجد عبد الحميد، ورئيس تحرير صحيفة "الوسط" السودانية فتحي أبو عمار، والكاتب الصحفي عثمان فضل الله.

تقديم: خديجة بن قنة