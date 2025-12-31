ما وراء الخبر "ما وراء الخبر" يناقش مكاسب نتنياهو من زيارته للولايات المتحدة

ناقشت حلقة 2025/12/31 من برنامج “ما وراء الخبر” المكاسب التي حققها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من زيارته الحالية للولايات المتحدة والملفات التي لم ينجح في إقناع دونالد ترامب بها.

وشارك في الحلقة الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات الدكتور لقاء مكي، والخبير في الشأن الإسرائيلي عادل شديد، ومدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام إبراهيم المدهون. تقديم: زين العابدين توفيق

المصدر: الجزيرة