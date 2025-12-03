معبر رفح بين خطة ترامب وخطوة إسرائيل

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة (2025/12/3) الحسابات التي تقف وراء إعلان إسرائيل فتح معبر رفح باتجاه واحد “لتسهيل خروج سكان قطاع غزة منه” وفق شروط معينة.

وبحثت الحلقة في مضمون النفي المصري بشأن وجود اتفاق أو تنسيق مع تل أبيب لفتح معبر رفح باتجاه واحد.

وكذلك، بحثت في موقف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن هذه الخطوة، وكيف ستتعاطى مع التطورات المحتملة لها؟

وشارك في الحلقة كل من الخبير في الشؤون الإسرائيلية محمود يزبك، وأستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا إبراهيم فريحات، والباحث في الدراسات الإستراتيجية والأمن الدولي كينيث كاتزمان.

تقديم: عبد القادر عياض