ما وراء الخبر "ما وراء الخبر" يناقش أسباب تجاهل نتنياهو لأهداف ترامب في سوريا

ناقشت حلقة 2025/12/02 من برنامج “ما وراء الخبر” أسباب تجاهل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأهداف الرئيس الأميركي دونالد ترامب في سوريا، وعدم استخدام الأخير أوراق الضغط الأميركية ضده.

وشارك في الحلقة الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى، مدير معهد الشرق الأوسط بجامعة أوكلاهوما جوشوا لاندس، والكاتب والمحلل السياسي السوري ياسر النجار. تقديم: حسن جمول.

المصدر: الجزيرة