ماذا وراء التوتر في منطقة الساحل السوري؟

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة (2025/12/28) دلالات وخلفيات المظاهرات التي خرجت في اللاذقية للمطالبة بالحكم الذاتي لمنطقة الساحل السوري.

وتساءلت الحلقة عما إذا كانت لهذه التحركات علاقة بالتسريبات الأخيرة المتعلقة بتخطيط مسؤولين في نظام بشار الأسد من منفاهم في روسيا لمحاولة زعزعة استقرار الحكومة الجديدة.

وشارك في الحلقة كل من الكاتب والباحث السياسي مؤيد غزلان قبلاوي، والباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات لقاء مكي، وأستاذة العلوم السياسية رهف الدغلي.

تقديم: حسن جمول