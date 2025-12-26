غلاف فيديو GAZACITY,GAZA– DECEMBER 26: A general view shows makeshift tents set up among widespread destruction as displaced Palestinians struggle to survive amid the rubble left by Israeli attacks inGazaCity on December 26, 2025. Families deprived of basic necessities continue daily life in improvised shelters near their destroyed homes while facing harsh winter conditions.
"ما وراء الخبر" يستعرض التباين بين واشنطن وتل أبيب بشأن المرحلة الثانية

كشفت تسريبات إسرائيلية عن قناعة مسؤولين في البيت الأبيض بأن إسرائيل تماطل في تنفيذ اتفاق غزة وتخربه أحيانا، وأن الإسرائيليين يشعرون بالندم على توقيعه.

وجاءت هذه التسريبات قبل ثلاثة أيام من اللقاء المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية.

وكشفت التسريبات عن تباين حاد بين موقف المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف والمستشار جاريد كوشنر من جهة، وموقف نتنياهو من جهة أخرى بشأن المرحلة الثانية.

ويرى محللون أن التسريب يستهدف الضغط على نتنياهو وتهيئة الرأي العام الإسرائيلي لتقبل تراجعه عن مواقف اعتبرها خطوطا حمراء.

بيد أن خبراء شككوا في جدية الضغوط الأميركية، مشيرين إلى استمرار ترامب في دعم إسرائيل إستراتيجيا من خلال تحالفات إقليمية جديدة.

ويواجه ترامب ضغوطا من 58 دولة تدعم الاتفاق، ولا يريد الخروج كأنه هُزم شخصيا أمام نتنياهو.

