"ما وراء الخبر" يستعرض التباين بين واشنطن وتل أبيب بشأن المرحلة الثانية

كشفت تسريبات إسرائيلية عن قناعة مسؤولين في البيت الأبيض بأن إسرائيل تماطل في تنفيذ اتفاق غزة وتخربه أحيانا، وأن الإسرائيليين يشعرون بالندم على توقيعه.

وجاءت هذه التسريبات قبل ثلاثة أيام من اللقاء المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية.

وكشفت التسريبات عن تباين حاد بين موقف المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف والمستشار جاريد كوشنر من جهة، وموقف نتنياهو من جهة أخرى بشأن المرحلة الثانية.

ويرى محللون أن التسريب يستهدف الضغط على نتنياهو وتهيئة الرأي العام الإسرائيلي لتقبل تراجعه عن مواقف اعتبرها خطوطا حمراء.

بيد أن خبراء شككوا في جدية الضغوط الأميركية، مشيرين إلى استمرار ترامب في دعم إسرائيل إستراتيجيا من خلال تحالفات إقليمية جديدة.

ويواجه ترامب ضغوطا من 58 دولة تدعم الاتفاق، ولا يريد الخروج كأنه هُزم شخصيا أمام نتنياهو.

تقديم: عبد القادر عراضة