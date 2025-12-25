صراع الرهانات الدائر في إقليم دارفور

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة (2025/12/25) التطورات الميدانية التي يشهدها إقليم دارفور وتأثيرها في التوازنات التي تحكم الحرب الدائرة في السودان.

وتساءلت الحلقة: إلى أين تذهب المعارك في ظل تمسك حاكم إقليم دارفور بمقاومة هجمات قوات الدعم السريع، وإلى أين قد يسير المشهد في ظل تعثر الجهود الدولية الرامية لإيقاف الحرب؟

وشارك في الحلقة كلٌّ من الخبير في الشؤون الأمنية والإستراتيجية معتصم عبد القادر، والباحث والمحلل السياسي مصطفى محمد إبراهيم، والباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات لقاء مكي.

تقديم: خديجة بن قنة