ما وراء الخبر "ما وراء الخبر" يناقش سيناريوهات ما بعد اشتباكات حلب

سلطت حلقة (2025/12/23) من برنامج “ما وراء الخبر” الضوء على الاشتباكات التي وقعت بين قوات الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في مناطق بمدينة حلب شمالي سوريا.

وتساءلت الحلقة عن رسائل توقيت الاشتباكات مع قرب انتهاء مهلة تنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار نهاية الشهر الحالي بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية بشأن دمج الأخيرة في مؤسسات الدولة. كما تناولت السيناريوهات المتوقعة في ظل اتهامات من دمشق وأنقرة لقوات سوريا الديمقراطية بالمماطلة، وخيارات الطرفين في ما لو تعثر تنفيذ الاتفاق بينهما. تقديم: زين العابدين توفيق

المصدر: الجزيرة