"ما وراء الخبر" يتناول تداعيات تصديق إسرائيل على خطط تشريع 19 مستوطنة

تناولت حلقة (2025/12/21) من برنامج “ما وراء الخبر” تصديق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر على خطة لشرعنة 19 مستوطنة بالضفة الغربية ما يرفع عدد المستوطنات الموافق عليها خلال الـ3 سنوات الأخيرة إلى 69.

وتساءلت الحلقة عما إذا كان ذلك يعني بدء إسرائيل الضم الفعلي للضفة الغربية، وعن الخيارات أمام الفلسطينيين لمواجهة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، وما إذا كانت تحركاتهم كفيلة بالتصدي لإجراءات سلطات الاحتلال، وعن موقف المجتمع الدولي وإلى أي مدى يمكن أن يكبح موقفه الرافض للاستيطان جماح خطوات إسرائيل؟ تقديم: عبد القادر عياض

