ما وراء الخبر " ما وراء الخبر" يناقش الهجمات الأميركية على مواقع لتنظيم الدولة بسوريا

ناقشت حلقة (2025/12/20) من برنامج “ما وراء الخبر” الهجمات الأميركية الواسعة على مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، ودور دمشق في هذه الهجمات.

كما تناولت الحلقة مآلات المشهد في ظل حديث مسؤولين أميركيين عن أن الهجمات على تنظيم الدولة في سوريا ستستمر، وبالنظر إلى التعقيدات والحاجات الأمنية التي تواجهها دمشق في مساعيها لجلب الاستقرار والازدهار للبلاد. تقديم: محمود مراد

المصدر: الجزيرة