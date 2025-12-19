"ما وراء الخبر" يتناول دلالات وتأثير عقوبات واشنطن على قضاة الجنائية الدولية

تناولت حلقة (2025/12/19) من برنامج “ما وراء الخبر” عقوبات واشنطن بحق قاضيين بالمحكمة الجنائية الدولية على خلفية التمسك بمذكرات اعتقال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

وناقشت الحلقة وجاهة الأسس التي بنت عليها الولايات المتحدة العقوبات على القضاة، وأهداف تلك الخطوة، وردود الفعل من المحكمة الجنائية الدولية وكذلك من الأطراف المعنية مثل إسرائيل، والمدى المتوقع لتأثير الرفض الدولي للعقوبات على خطوات أميركية أخرى محتملة ضد المحكمة.

تقديم: محمود مراد