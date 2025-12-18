تسلح ألماني متصاعد وسط جدل مع واشنطن

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة (2025/12/18) دلالات حزمة المشتريات العسكرية الضخمة التي صدّق عليها البرلمان الألماني واعتبارها مؤشرا على منعطف في السياسات الألمانية والأوروبية على الصعيد الأمني.

وبحثت الحلقة في علاقة الخطوة الألمانية مع الجدل الذي أثارته الإستراتيجية الجديدة التي طرحتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن التوجهات المستقبلية للأمن القومي الأميركي.

وكذلك، بحثت في الانعكاسات العملية المرتقبة لهذه الخطوة على التحالف والثقة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتساءلت بشأن امتلاك دول أوروبا مقومات استقلال أمنها الدفاعي ومجابهة التهديدات التي تحيط بالقارة، خاصة تلك القادمة من روسيا.

وشارك في الحلقة كل من أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف حسني عبيدي، وأستاذ العلوم السياسية والدراسات الأوروبية أولريش بروكنر، ومايكل رايان نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي السابق للسياسة الأوروبية وسياسة الناتو.

تقديم: عبد القادر عياض